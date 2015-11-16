日本个股：瑞穗金融集团可能接近出清所持美银股份--消息

路透11月13日 - 资本市场消息人士周五透露，日本瑞穗金融集团 可能出售手中持有美国银行(Bank of America Corp) 的多数股权。

消息人士称，该集团在伦敦的证券和投资银行部门Mizuho International Plc对持有的约3,000万股美银股票开出的售价为每股17.10美元，较周四收盘价折让约1.6%。

美银股票周五在纽约市场收跌0.98%，报17.20美元。

“我们无法证实你所听到的消息，对于售股的报导也不作评论，”美银发言人对路透表示。

目前未能立即联系到瑞穗方面人士置评。根据汤森路透数据，截至9月30日，瑞穗持有约3,130万股美银股份，位列十大股东之一。(完)