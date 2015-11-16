日本个股：瑞穗金融集团可能接近出清所持美银股份--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透11月13日 - 资本市场消息人士周五透露，日本瑞穗金融集团 可能出售手中持有美国银行(Bank of America Corp) 的多数股权。
消息人士称，该集团在伦敦的证券和投资银行部门Mizuho International Plc对持有的约3,000万股美银股票开出的售价为每股17.10美元，较周四收盘价折让约1.6%。
美银股票周五在纽约市场收跌0.98%，报17.20美元。
“我们无法证实你所听到的消息，对于售股的报导也不作评论，”美银发言人对路透表示。
目前未能立即联系到瑞穗方面人士置评。根据汤森路透数据，截至9月30日，瑞穗持有约3,130万股美银股份，位列十大股东之一。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”