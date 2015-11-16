《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月16日

*工商时报：

--法国巴黎遭受恐怖攻击，财政部次长兼国安基金操盘手吴当杰昨日指出，今天将从股市资金是否大幅移动、台股开盘前的日韩股市表现、以及期货动向对现货市场牵动情况等三大指标，全面戒备恐攻事件对台股的影响。

--台积电 10奈米制程如期在第四季进入认证阶段，明年第一季开始接受客户晶片设计定案(tape-out)，由于业界普遍认为10奈米是个过渡制程，台积电7奈米研发正在加快速度，希望可以提前在2018年下半年进入量产。

*经济日报：

--国际股汇市波动快速，金管会新建立的侦测金融业重大风险机制，本月将首度召开场外监控平台会议，全面掌握金融业国内外投资、授信等最新风险变化，并及时采取专案金检、限期增资等适当监理措施。

--美国升息压力下，外资上周大量汇出。根据金管会最新资料，到上周四止，外资累计净汇入余额降至1,949亿美元，11月首周净汇入的10亿美元几乎又全汇出，使得11月至今净汇入金额仅剩约1亿美元。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。