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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 08:52 BJT

《中国重要政经日程》--11月16日

==========================近期重要政经日程==========================

11/17（周二）

--习近平自17日至19日赴菲律宾马尼拉出席亚太经合组织（APEC）第二十三次领导人非正式会议。

11/19（周四）

--第三届中国资产证券化高峰论坛，至20日。

11/20（周五）

*--应东盟轮值主席国马来西亚总理纳吉布邀请，国务院总理李克强将于20日至23日出席在马来西亚吉隆坡举行的第十八次中国－东盟（10+1）领导人会议、第十八次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第十届东亚峰会，并对马来西亚进行正式访问。

12月

--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

12月16日（周三）

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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