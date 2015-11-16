欧洲央行：货币政策将取决于长期趋势，而非短期指标--执委莫尔许

路透法兰克福11月15日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周日对法国回声报表示，欧洲央行将于12月初决定是否进一步放松货币政策，并将考虑长期趋势而非短期指标。

“受能源价格的基数效应影响，预计明年初通胀率将再次上升，”莫尔许称。“但分析师不应太过关注短期数据或某些通胀预期指标。我们更注重全局。”

欧洲央行此前表示，将在12月3日的会议上决定是否需要放松货币政策来刺激通胀。该行称，目前在议的选项包括扩大每月购买600亿欧元资产的计划、以及下调存款利率。

莫尔许称，进一步下调已处于负值区域的存款利率是有可能的，这种举措既有利也有弊。