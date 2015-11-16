欧洲央行：货币政策将取决于长期趋势，而非短期指标--执委莫尔许

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透法兰克福11月15日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周日对法国回声报表示，欧洲央行将于12月初决定是否进一步放松货币政策，并将考虑长期趋势而非短期指标。
“受能源价格的基数效应影响，预计明年初通胀率将再次上升，”莫尔许称。“但分析师不应太过关注短期数据或某些通胀预期指标。我们更注重全局。”
欧洲央行此前表示，将在12月3日的会议上决定是否需要放松货币政策来刺激通胀。该行称，目前在议的选项包括扩大每月购买600亿欧元资产的计划、以及下调存款利率。
莫尔许称，进一步下调已处于负值区域的存款利率是有可能的，这种举措既有利也有弊。
下调利率可打压欧元汇率，从而提升通胀和经济成长，但影响汇率不是政策目标，即便这是一个关键的政策传导渠道。(完) (编译 王颖；审校 许娜)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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