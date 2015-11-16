《香港报摘》--经济日报11月16日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--上周五的法国巴黎恐袭再为股市蒙上阴霾，三大利淡因素短线拖累投资情绪。业界对港股表现看法保守，预料恒生指数 今天将低开下试22,000点关口。
**其他**
--人民币成为特别提款权（SDR）篮子货币指日可待，港交所 首席中国经济学家巴曙松称，香港可拓展债券及商品的人民币业务，发展成离岸人币风险管理中心，进而缔造自我循环的离岸人币资产生态圈。
--瑞信 大中华区证券业务主管袁淑琴称，该行团队现时有研究约180只A股，明年底前希望覆盖300只中国A股，并设专利分析平台HOLT，覆盖逾1,100间A股公司，相信是国际银行中，能提供最全面A股研究的一家银行。
--中国光伏玻璃制造商福莱特玻璃（新上市编号：6865）今天起招股，发售4.5亿股股份，招股价每股2.1-2.68港元，集资9.45-12.06亿港元。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”