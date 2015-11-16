《香港报摘》--经济日报11月16日

**头版头条**

--上周五的法国巴黎恐袭再为股市蒙上阴霾，三大利淡因素短线拖累投资情绪。业界对港股表现看法保守，预料恒生指数 今天将低开下试22,000点关口。

**其他**

--人民币成为特别提款权（SDR）篮子货币指日可待，港交所 首席中国经济学家巴曙松称，香港可拓展债券及商品的人民币业务，发展成离岸人币风险管理中心，进而缔造自我循环的离岸人币资产生态圈。

--瑞信 大中华区证券业务主管袁淑琴称，该行团队现时有研究约180只A股，明年底前希望覆盖300只中国A股，并设专利分析平台HOLT，覆盖逾1,100间A股公司，相信是国际银行中，能提供最全面A股研究的一家银行。

--中国光伏玻璃制造商福莱特玻璃（新上市编号：6865）今天起招股，发售4.5亿股股份，招股价每股2.1-2.68港元，集资9.45-12.06亿港元。（完）

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