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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 08:37 BJT

****澳新经济指标预测--11月16日-11月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
            
    11月16日当周
        
    11月16日(一)
    0030 澳洲新车销售                               10月         --       +5.5%
    
    11月17日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月18日(三)
    0030 澳洲薪资价格指数(较前季)                  第三季      +0.6%      +0.6%
                         (较上年同期)                          +2.3%      +2.3%
    2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价         第三季        --       -0.3%
                                  产出物价                       --       -0.2%
    
    11月19日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月20日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月23日当周
    
    11月23日(一)
    暂无重要经济数据公布。(完)
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