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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 08:32 BJT

全球金市：金价微幅开高，在巴黎遭遇恐袭后市场弥漫紧张气息

在风险升高之际，投资者通常会转进黄金以避险，最活络的12月期金开盘时成交量即异常高涨。

在开盘10分钟后，换手量接近3,000口，相当于3.16亿美元。

据路透计算，这几乎是过去两个月开盘10分钟成交均量300口的10倍规模。(完)

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(编译 龚芳; 审校 杜明霞/王丽鑫)

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