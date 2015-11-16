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市场报道 | 2015年 11月 16日 星期一 08:42 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月16日-11月23日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月16日当周

11月16日(一)

1330 美国纽约联储制造业指数 11月 负6.00 负11.36

1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 +0.1% -0.2%

11月17日(二)

1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% -0.2%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.1% 持平

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9%

每周平均实质所得(较前月) +0.2% -0.2%

1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.1% -0.2%

产能利用率 77.5% 77.5%

制造业产出(较前月) +0.2% -0.1%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 64 64

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.3%

2100 美国整体资本净流动(亿美元) 9月 -- 净流出92

外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出350

11月18日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 408.7

再融资指数 -- 1,656.2

1330 美国建筑许可年率(万户) 10月 115 110.5

房屋开工年率(万户) 116.2 120.6

11月19日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月14日当周 -- 27.6

四周均值(万人) -- 26.775

续请失业金人数(万人) 11月7日当周 216.0 217.4

1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 9月 +0.3% -0.1%

1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 负0.5 负4.5

1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.5% -0.2%

11月20日(五)

1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% -0.2%

(较上年同期) +1.0% +1.0%

央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

1600 美国堪萨斯城联储制造业指数 11月 -- 正4

综合指数 -- 负1

11月23日当周

11月23日(一)

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 54.1

1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 545 555

成屋销售(较前月) -- +4.7%

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 张荻)

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