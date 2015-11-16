《香港报摘》--信报11月16日

**头版头条**

--香港财经事务及库务局局长陈家强及港交所 行政总裁李小加接受本报访问时均肯定沪港通的价值，同时亦承认沪港通尚有其不足之处。

**其他**

--美国加息预期升温、外围经济数据差以及内地宣布将调高股票孖展按金等不利消息，导致上周五港股ADR跌409点，跌破22,000关口。

--励晶太平洋 行政总裁纪杰明（Jamie Gibson）称，收购拥有治疗男性早泄药物（PSD502）的医药公司Plethora全部股权交易有望年内完成，并预计PSD502明年在欧洲面世。

--消息指出，金管局要求银行当企业使用供营运资金的循环贷款安排时，银行要清楚客户的资金用途。市场人士估计，金管局此举是希望银行确保企业不会滥用有关贷款作其他用途，如用作炒卖房地产或炒股等投机活动。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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