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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 08:33 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月16日

11月16日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7503港元      )
                                                                                          
 美股道琼工业指数      周五收低202.83点，或1.16%，报17,245.24点。录得8月以来最大周跌幅，受
 累于科技股被抛售，以及担心即将到来的假日购物季销售不振打压百货店类股下跌。            
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       105.370   -2.60      20433             8.166      -1.85
 中国铝业                       7.740   -4.56      10723             2.399      -2.46
 中国移动                      57.480   -2.82     213506            89.097      -1.60
 中国人寿                      17.700   -2.05     253361            27.436      -2.71
 中石油                        71.530   -3.02      24347             5.544      -2.57
 中石化                        64.620   -4.11      28166             5.008      -1.99
 汇丰控股                      38.920   -1.64    1923499            60.328      -1.18
 中电信                        50.380   -2.84       7713             3.905      -1.89
 中国联通                      12.600   -1.79     145554             9.765      -2.25
 兖州煤业                       4.710   -3.48      17598             3.650      -3.43
 华能国际                      38.340   -7.41      17939             7.429      -0.55
 南方航空                      38.720   -0.54       7961             6.002      -1.12
 东方航空                      29.550    0.48       4368             4.580      -1.50
 中芯国际                       5.220   -5.61      14278             0.809      -2.51（完
 ）

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