《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月16日

11月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7503港元 ) 美股道琼工业指数 周五收低202.83点，或1.16%，报17,245.24点。录得8月以来最大周跌幅，受 累于科技股被抛售，以及担心即将到来的假日购物季销售不振打压百货店类股下跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 105.370 -2.60 20433 8.166 -1.85 中国铝业 7.740 -4.56 10723 2.399 -2.46 中国移动 57.480 -2.82 213506 89.097 -1.60 中国人寿 17.700 -2.05 253361 27.436 -2.71 中石油 71.530 -3.02 24347 5.544 -2.57 中石化 64.620 -4.11 28166 5.008 -1.99 汇丰控股 38.920 -1.64 1923499 60.328 -1.18 中电信 50.380 -2.84 7713 3.905 -1.89 中国联通 12.600 -1.79 145554 9.765 -2.25 兖州煤业 4.710 -3.48 17598 3.650 -3.43 华能国际 38.340 -7.41 17939 7.429 -0.55 南方航空 38.720 -0.54 7961 6.002 -1.12 东方航空 29.550 0.48 4368 4.580 -1.50 中芯国际 5.220 -5.61 14278 0.809 -2.51（完 ）