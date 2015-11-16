版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 08:41 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月16日-11月23日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家      规模      发行细节
 11/16  1350  法国                标售国库券(BTF)
 11/17        日本                标售五年期公债
 11/17        日本                标售12个月期贴现国库券
 11/17        西班牙              标售六个月和12个月期国库券
 11/18        日本                标售三个月期贴现国库券
                                  
 11/18        葡萄牙              标售国库券
 11/18        英国                标售2025年到期、票息2%的公债
                                  
                                  
 11/18        德国      50亿欧元  标售两年期联邦债券
                                  
                                  
 11/19        西班牙              标售公债
 11/19        法国                标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值
                                  债券
 11/20        日本                增强流动性债券标售
 11/23        美国                标售两年期债券
                                  
 11/23  1350  法国                标售国库券(BTF)
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    

 (编译 龚芳; 审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐