《中国报摘》--其他报纸重要消息11月16日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--在IPO暂停的四个月里，证监会新增受理的IPO申报企业达84家，另有9家撤单，“新老交替”使得IPO排队企业新增75家，达682家。
--外运发展 公告，实际控制人中国外运长航集团正筹划战略重组事宜，由此可能导致其实际控制人地位发生变化，但国务院国资委仍将是上市公司最终控制人。
**证券时报**
--全国社保基金理事会副理事长王忠民表示，未来社保基金将大幅提升另类投资占比，以对冲和非标资产为基础的另类资产将成为未来社保基金投资的重要方向。
**第一财经日报**
--证监会稽查部门已经将打击重点锁定在公募机构——既包括公募基金，也可能包括个别证券公司。目前稽查工作尚处在对公募机构违法行为的前期取证阶段，待进展到一定阶段后，监管层将宣布立案调查的消息。知情人士透露，预计本月会正式宣布对几家公募基金立案调查，大范围稽查有望年前收网。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”