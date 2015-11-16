《中国报摘》--其他报纸重要消息11月16日

**上海证券报**

--在IPO暂停的四个月里，证监会新增受理的IPO申报企业达84家，另有9家撤单，“新老交替”使得IPO排队企业新增75家，达682家。

--外运发展 公告，实际控制人中国外运长航集团正筹划战略重组事宜，由此可能导致其实际控制人地位发生变化，但国务院国资委仍将是上市公司最终控制人。

**证券时报**

--全国社保基金理事会副理事长王忠民表示，未来社保基金将大幅提升另类投资占比，以对冲和非标资产为基础的另类资产将成为未来社保基金投资的重要方向。

**第一财经日报**

--证监会稽查部门已经将打击重点锁定在公募机构——既包括公募基金，也可能包括个别证券公司。目前稽查工作尚处在对公募机构违法行为的前期取证阶段，待进展到一定阶段后，监管层将宣布立案调查的消息。知情人士透露，预计本月会正式宣布对几家公募基金立案调查，大范围稽查有望年前收网。(完)