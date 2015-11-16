《汇市简讯》欧元/日圆受到重创，因欧元/美元和美元/日圆均下挫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0023GMT
* 亚洲汇市开盘欧元/日圆表现糟糕，欧元兑日圆稍早跌破130.66低点
* 之后反弹至131以上，但仍呈下行趋势，欧元兑美元和美元兑日圆走软均带来压力
* 该交叉盘后市下看4月29日以来最低130.28，以及4月低点126.08
* 若上涨或将遭遇抛盘，技术阻力位始于小时图转换线切入位131.33
* 小时图基准线切入位在131.53，东京汇市早盘高点在131.63
* 上升的200周移动均线切入位在127.17，支撑位在年内低点126.08下方(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”