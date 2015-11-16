《汇市简讯》欧元/日圆受到重创，因欧元/美元和美元/日圆均下挫

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* 亚洲汇市开盘欧元/日圆表现糟糕，欧元兑日圆稍早跌破130.66低点

* 之后反弹至131以上，但仍呈下行趋势，欧元兑美元和美元兑日圆走软均带来压力

* 该交叉盘后市下看4月29日以来最低130.28，以及4月低点126.08

* 若上涨或将遭遇抛盘，技术阻力位始于小时图转换线切入位131.33

* 小时图基准线切入位在131.53，东京汇市早盘高点在131.63