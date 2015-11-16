《交易视点》台债受惠短率走弱与股市不振，有偏多机会--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月16日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本次10年公债标售状况大幅扭转先前投资买盘意愿不明的偏空气氛，市场资金浮滥，货币市场利率持续下探，银行有去化资金压力，加上台股上周表现疲弱，指数大幅回档，皆有助于公债殖利率走稳，再次向下测试，预估本周10年券104/12期 成交区间在1.12%-1.22%，而五年券104/13期 在0.73%-0.83%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”