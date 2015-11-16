《交易视点》台债受惠短率走弱与股市不振，有偏多机会--元大宝来证

路透台北11月16日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本次10年公债标售状况大幅扭转先前投资买盘意愿不明的偏空气氛，市场资金浮滥，货币市场利率持续下探，银行有去化资金压力，加上台股上周表现疲弱，指数大幅回档，皆有助于公债殖利率走稳，再次向下测试，预估本周10年券104/12期 成交区间在1.12%-1.22%，而五年券104/13期 在0.73%-0.83%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)