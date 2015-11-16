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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 08:55 BJT

永安期货：中国期指持仓回落，市场恐高情绪复燃

以下内容节选自11月16日的《期货日报》：

上周市场延续前期涨势，持续在高位运行，但涨幅出现明显收缩。期指三个品种再度分化，IC维持强势格局，当周涨幅达2.59%，IF及IH出现不同程度回落，当周分别下跌0.57%和2.59%。基差方面，伴随交割日的临近，期现价差进一步收敛。截至上周五，IF、IH及IC近月合约贴水分别收窄至24、11.57及99.1点。

　　量能方面，经过前期连续上涨，上周期指上行动能稍显不足，持仓量随之回落。其中，IF持仓下滑579手，至43,320手，IH持仓下滑399手，至18,436手，IC持仓微降28手，至17,575手，至此三个品种总持仓自前一周80,337手，降至79,331手，共计减少1,006手。

整体来看，上周市场上涨动力明显不足，再度陷入横盘整理走势。市场分歧凸显，主力多头顺势减仓，部分排名靠前席位的空头持仓大幅缩减。由于市场看法各异，预计本轮反弹接近尾声，指数将再度回落。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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