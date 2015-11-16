永安期货：中国期指持仓回落，市场恐高情绪复燃

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月16日的《期货日报》：
上周市场延续前期涨势，持续在高位运行，但涨幅出现明显收缩。期指三个品种再度分化，IC维持强势格局，当周涨幅达2.59%，IF及IH出现不同程度回落，当周分别下跌0.57%和2.59%。基差方面，伴随交割日的临近，期现价差进一步收敛。截至上周五，IF、IH及IC近月合约贴水分别收窄至24、11.57及99.1点。
量能方面，经过前期连续上涨，上周期指上行动能稍显不足，持仓量随之回落。其中，IF持仓下滑579手，至43,320手，IH持仓下滑399手，至18,436手，IC持仓微降28手，至17,575手，至此三个品种总持仓自前一周80,337手，降至79,331手，共计减少1,006手。
整体来看，上周市场上涨动力明显不足，再度陷入横盘整理走势。市场分歧凸显，主力多头顺势减仓，部分排名靠前席位的空头持仓大幅缩减。由于市场看法各异，预计本轮反弹接近尾声，指数将再度回落。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”