永安期货：中国期指持仓回落，市场恐高情绪复燃

上周市场延续前期涨势，持续在高位运行，但涨幅出现明显收缩。期指三个品种再度分化，IC维持强势格局，当周涨幅达2.59%，IF及IH出现不同程度回落，当周分别下跌0.57%和2.59%。基差方面，伴随交割日的临近，期现价差进一步收敛。截至上周五，IF、IH及IC近月合约贴水分别收窄至24、11.57及99.1点。