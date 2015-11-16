国信期货：沪铜多空反复拉锯，中长期维持偏空思路

11月以来，金融市场迎来一系列重磅消息，非农数据强劲奠定了美联储年底加息的基调，而国内宏观数据延续疲软态势，铜等商品整体熊市氛围难改，传统产业重整加大了行业信用风险，沪铜短线仍承压，中长期维持偏空思路。

从资本角度来看，受制于资金逐利及监管加强的影响，近年来，国际资本纷纷撤离大宗商品市场，而信用风险的抬头也令国内银行业对有色融资贸易加强管制,金融属性的下滑使得有色价格抗跌性削弱。考虑到宏观经济趋势不甚乐观，且市场信用风险的担忧增加，铜在金融和商品双重属性疲软之下，四季度难有较好表现。(完)