国信期货：沪铜多空反复拉锯，中长期维持偏空思路

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月16日的《期货日报》：
11月以来，金融市场迎来一系列重磅消息，非农数据强劲奠定了美联储年底加息的基调，而国内宏观数据延续疲软态势，铜等商品整体熊市氛围难改，传统产业重整加大了行业信用风险，沪铜短线仍承压，中长期维持偏空思路。
从资本角度来看，受制于资金逐利及监管加强的影响，近年来，国际资本纷纷撤离大宗商品市场，而信用风险的抬头也令国内银行业对有色融资贸易加强管制,金融属性的下滑使得有色价格抗跌性削弱。考虑到宏观经济趋势不甚乐观，且市场信用风险的担忧增加，铜在金融和商品双重属性疲软之下，四季度难有较好表现。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”