中国新股：发审会周三重启，万达和富力等84家拟上市公司预披露

路透上海11月16日 - 继宣布将重启A股首次公开发行（IPO）后，证监会上周五公布本周三将召开发审委工作会议，还有84家拟上市公司公布A股预披露材料。这是在国内新股发行停顿四个多月后，证监会首次召开发审会及公布预披露材料。

万达商业地产 、富力地产 、南华期货、哈尔滨银行、秦皇岛港等大中型企业亦在这批预披露公司中。其中万达商业地产拟发行至多2.5亿股，募资高至120亿元人民币；此前该公司曾公告拟发行至多3亿A股。

富力地产拟发行不超过10.7亿股股份，募集资金高至350亿元。值得注意的是，富力地产本次发行股份每股面值0.25元，而国内A股一般发行股份每股面值均为1元。

万达商业地产H股和富力地产H股上周五分别收报48.65港元和8.02港元。

秦皇岛港拟发行至多5.58亿股，募集资金约25亿元，用于设备购置、黄骅港散货港区矿石码头一期工程等多个项目。

证监会网站显示，证监会主板发审委周三召开工作会议，审核四川天味食品集团股份有限公司和山东天鹅棉业机械股份有限公司两家公司的IPO申请。

为稳定股市，中国证监会7月初宣布暂停A股IPO及相关的发审会等。随着A股逐步企稳，证监会11月初曾表示，近期将重启A股IPO，决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周，20日左右这批公司将进入发行程序。（完）