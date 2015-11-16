格林大华期货：上期有色金属指数技术面支撑有力，总体仍处于弱势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月16日的《期货日报》：
国内经济数据仍未出现明显好转迹象，市场对有色金属需求恢复的预期减弱；美国非农就业人数较预期大幅上升，失业率降至5.0%，导致美元指数再度逼近100点一线。这两大因素近期一直在压制有色金属价格。虽然上期有色金属指数仍处弱势，但从技术上看，价格已到下跌通道下轨，本周有望获得支撑。
从影响有色金属价格的短期因素来看：一是美国经济数据持续向好以及美联储12月加息预期推高美元，将持续压制铜价；二是市场对国内经济恢复的预期落空，铜需求未有明显改善，压制铜价跌破前低；三是国内金属生产量有所增加，在需求疲弱的情况下，供应增加无疑使市场雪上加霜。
我们认为，有色金属价格仍将持续受到这三方面因素的影响，另外，中国经济持续下滑将促使政府推出货币政策与财政政策共同刺激经济的更多举措，也会阶段性地支撑有色金属价格。总体来看，虽然有色短期存在反弹需求，但总体上仍处于弱势。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”