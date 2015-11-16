格林大华期货：上期有色金属指数技术面支撑有力，总体仍处于弱势

以下内容节选自11月16日的《期货日报》：

国内经济数据仍未出现明显好转迹象，市场对有色金属需求恢复的预期减弱；美国非农就业人数较预期大幅上升，失业率降至5.0%，导致美元指数再度逼近100点一线。这两大因素近期一直在压制有色金属价格。虽然上期有色金属指数仍处弱势，但从技术上看，价格已到下跌通道下轨，本周有望获得支撑。

从影响有色金属价格的短期因素来看：一是美国经济数据持续向好以及美联储12月加息预期推高美元，将持续压制铜价；二是市场对国内经济恢复的预期落空，铜需求未有明显改善，压制铜价跌破前低；三是国内金属生产量有所增加，在需求疲弱的情况下，供应增加无疑使市场雪上加霜。

我们认为，有色金属价格仍将持续受到这三方面因素的影响，另外，中国经济持续下滑将促使政府推出货币政策与财政政策共同刺激经济的更多举措，也会阶段性地支撑有色金属价格。总体来看，虽然有色短期存在反弹需求，但总体上仍处于弱势。(完)

详情请点选链接：here