期货日报：郑商所易盛农期指数将围绕1,000点一线整理

以下内容节选自11月16日的《期货日报》：

上周，菜粕破位下跌。沿海油厂停机复开，缓解了前期菜粕现货市场短期紧张的局面，菜粕现货价格有所回落。根据美国农业部公布的最新供需报告，美豆单产及库存都有所上调，报告利空氛围浓厚，但美豆跌至低位后迅速反弹，带动国内豆粕跌幅收窄，但后期价格中枢下移的可能性较大，施压菜粕。

上周，郑棉出现明显反弹，主要是由于我国10月进口棉花同比减少48.6%，提振棉价。但棉花基本面并未好转，有两方面的原因：一是市场皮棉“质差量多”，交投冷清。二是棉纱进口量较大，抢占国内棉纱市场份额，同时棉花出口订单减少，减少了皮棉市场需求。

综合来看，本周易盛农期指数仍将围绕1,000点一线震荡。(完)

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