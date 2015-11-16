期货日报：郑商所易盛农期指数将围绕1,000点一线整理

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月16日的《期货日报》：
上周，菜粕破位下跌。沿海油厂停机复开，缓解了前期菜粕现货市场短期紧张的局面，菜粕现货价格有所回落。根据美国农业部公布的最新供需报告，美豆单产及库存都有所上调，报告利空氛围浓厚，但美豆跌至低位后迅速反弹，带动国内豆粕跌幅收窄，但后期价格中枢下移的可能性较大，施压菜粕。
上周，郑棉出现明显反弹，主要是由于我国10月进口棉花同比减少48.6%，提振棉价。但棉花基本面并未好转，有两方面的原因：一是市场皮棉“质差量多”，交投冷清。二是棉纱进口量较大，抢占国内棉纱市场份额，同时棉花出口订单减少，减少了皮棉市场需求。
综合来看，本周易盛农期指数仍将围绕1,000点一线震荡。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”