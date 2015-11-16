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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 09:00 BJT

期货日报：消费增速下滑铝价难言好准，沪铝弱势格局难改

以下内容节选自11月16日的《期货日报》：

下半年以来，铝价开启连续阴跌模式，进入10月更是加速下跌，10月末虽有一波小幅反弹，但是在空头的强势打压下，近日沪铝屡次刷新历史低位，主力合约最低探至9,910元/吨，自10月以来最大跌幅超过15.3%。我们认为，铝市场目前的主要矛盾仍是供应过剩，且过剩预期不断扩大。中长周期而言，当消费增速下滑已成共识，国内过剩产能主动收缩之前，铝价难言好转。

　　当消费增速下滑已成共识，国内过剩产能在更低原料价格的支持下，未见主动缩减产量，铝价难言好转。短期来看，沪铝主力合约弱势格局难改，核心运行区域为10,000—10,350元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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