期货日报：消费增速下滑铝价难言好准，沪铝弱势格局难改

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月16日的《期货日报》：
下半年以来，铝价开启连续阴跌模式，进入10月更是加速下跌，10月末虽有一波小幅反弹，但是在空头的强势打压下，近日沪铝屡次刷新历史低位，主力合约最低探至9,910元/吨，自10月以来最大跌幅超过15.3%。我们认为，铝市场目前的主要矛盾仍是供应过剩，且过剩预期不断扩大。中长周期而言，当消费增速下滑已成共识，国内过剩产能主动收缩之前，铝价难言好转。
当消费增速下滑已成共识，国内过剩产能在更低原料价格的支持下，未见主动缩减产量，铝价难言好转。短期来看，沪铝主力合约弱势格局难改，核心运行区域为10,000—10,350元/吨。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”