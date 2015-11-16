全球金市：金价上涨，因巴黎遭遇恐怖袭击后浮现避险买盘

巴黎周五发生系列恐怖袭击事件，导致逾130人死亡，法国随后在叙利亚境内向声称对该事件负责的伊斯兰国发动空袭。

在土耳其举行的20国集团会议上，美国总统奥巴马誓言要加大力度消灭伊斯兰国，并阻止其再次发动类似的恐怖袭击。欧盟领导人敦促俄罗斯将军事行动的重点放在极端派伊斯兰势力。

亚洲周一早盘美国股指期货大幅走低，欧元也挫跌。

在不确定时期，金价被视为避险资产。股市持续疲软可刺激金价进一步上涨。

在周一上涨之前，金价已在13个交易日中下跌12日，因押注美联储下月升息。

上周五的数据显示，美国10月零售销售增幅不及预期，归因于汽车销售意外下滑，这表明消费者支出放缓，可能遏制第四季经济成长强劲回升的预期。 (完)

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