期货日报：大连大豆期价向上反弹空间有限

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月16日的《期货日报》：
考虑到2015/2016年度美豆产量大幅上调的因素以及南美扩种积极性较强，全球大豆漫漫熊市尚未画上句点，甚至存在继续恶化的可能。虽然11月存在一定的补库需求刺激以及因临储玉米而产生的比价联动，但目前供应端的压力更加凸显，上方空间十分有限，逢高沽空思维对待黄大豆1号合约。
2014年直补政策替代临时收储政策以来，油厂收购积极性明显下降，黑龙江油厂大规模停机已经屡见不鲜。以前“三国鼎立”的格局已经破冰，仅食品加工厂仍坚守在第一阵线，但由于其看跌后市，基本采取随采随买的收购策略，即便11月是传统食品加工厂的备货旺季，预计今年集中补货积极性下降，豆价向上反弹空间较为有限。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”