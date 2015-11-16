《香港报摘》--其他报纸重要消息11月16日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**明报**
--近年持续亏损的中国铝业 公布计划重组内部架构，将集团内非核心的金融及物业资产整合成中铝资本及中铝置业，涉及金额总计16.7亿元人民币。
**星岛日报**
--花旗银行研究部董事庄耀鸿称，中国科网市场高速增长的时代已慢慢过去，并指科网界三巨头即阿里巴巴 、腾讯 及百度 已于今年10月开始掀起业界整合潮，造就“大者愈大”的局面。
**苹果日报**
--消息透露，汇丰控股 旗下香港上海滙丰银行副主席兼行政总裁王冬胜本月底将届64岁，但并无计划退下火线，以便利亚太区接班部署安排。
--合生元 预计今年全年纯利按年下跌90%，因清理婴儿配方奶粉的存货需时较长影响新产品的销情。
**东方日报**
--中国证监会国际顾问委员会委员梁定邦称，对于深港通推出日期转趋乐观，认为有机会今年底前公布，明年第一季开车，但预期与沪港通一样，北向交易会较南向交易为多。（完）
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(整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”