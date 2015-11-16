《香港报摘》--其他报纸重要消息11月16日

**明报**

--近年持续亏损的中国铝业 公布计划重组内部架构，将集团内非核心的金融及物业资产整合成中铝资本及中铝置业，涉及金额总计16.7亿元人民币。

**星岛日报**

--花旗银行研究部董事庄耀鸿称，中国科网市场高速增长的时代已慢慢过去，并指科网界三巨头即阿里巴巴 、腾讯 及百度 已于今年10月开始掀起业界整合潮，造就“大者愈大”的局面。

**苹果日报**

--消息透露，汇丰控股 旗下香港上海滙丰银行副主席兼行政总裁王冬胜本月底将届64岁，但并无计划退下火线，以便利亚太区接班部署安排。

--合生元 预计今年全年纯利按年下跌90%，因清理婴儿配方奶粉的存货需时较长影响新产品的销情。

**东方日报**

--中国证监会国际顾问委员会委员梁定邦称，对于深港通推出日期转趋乐观，认为有机会今年底前公布，明年第一季开车，但预期与沪港通一样，北向交易会较南向交易为多。（完）

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