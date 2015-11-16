宝城期货：沪胶净空头寸下降，多空对峙将在10,600-11,000元/吨展开

以下内容节选自11月16日的《期货日报》：

受益于国内新车产销改善以及不佳的宏观经济数据可能促使更多刺激政策出台，上周国内沪胶期货主力1601合约触底反弹，期价在刷新近七年低点10,380元/吨后，稳步向上攀升，并在上周五一度逼近11,000元/吨的整数大关。全周累计涨幅达3.08%，一扫往日下跌颓势，给投资者重塑了做多信心。

通过对沪胶期货盘后前20席位的持仓数据进行分析，发现在利多因素支撑下，空头主动撤离1601合约“战场”。据显示，过去的一周内，该合约不仅每日减仓幅度明显，而且净空头寸也从上周一的11,257手下滑至上周五的7,483手，全周累计萎缩幅度达33.53%，凸显空头力量衰竭之迅速。(完)

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