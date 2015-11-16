宝城期货：沪胶净空头寸下降，多空对峙将在10,600-11,000元/吨展开

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月16日的《期货日报》：
受益于国内新车产销改善以及不佳的宏观经济数据可能促使更多刺激政策出台，上周国内沪胶期货主力1601合约触底反弹，期价在刷新近七年低点10,380元/吨后，稳步向上攀升，并在上周五一度逼近11,000元/吨的整数大关。全周累计涨幅达3.08%，一扫往日下跌颓势，给投资者重塑了做多信心。
通过对沪胶期货盘后前20席位的持仓数据进行分析，发现在利多因素支撑下，空头主动撤离1601合约“战场”。据显示，过去的一周内，该合约不仅每日减仓幅度明显，而且净空头寸也从上周一的11,257手下滑至上周五的7,483手，全周累计萎缩幅度达33.53%，凸显空头力量衰竭之迅速。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”