澳新汇市：澳元及新西兰元承压，市场风险胃纳疲弱

银行间利率期货<0#YIB:>走势暗示12月降息的可能性基本为零，明年3月前降息的机率接近50%。

新西兰元 同样走势挣扎，现报0.6531美元，周五尾盘报0.6545。

新西兰元曾短暂升至0.6580美元的高位，因恒天然 称已经上调获利预估，并且数据显示新西兰零售销售增长1.6%，亦带来扶助。

新西兰元/美元过去六个交易日一直在0.6499-0.6589的区间内交投，投资者等待周三进行的全球乳品拍卖，牛奶价格有可能再度下跌。(完)

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