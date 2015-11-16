澳新汇市：澳元及新西兰元承压，市场风险胃纳疲弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
银行间利率期货<0#YIB:>走势暗示12月降息的可能性基本为零，明年3月前降息的机率接近50%。
新西兰元 同样走势挣扎，现报0.6531美元，周五尾盘报0.6545。
新西兰元曾短暂升至0.6580美元的高位，因恒天然 称已经上调获利预估，并且数据显示新西兰零售销售增长1.6%，亦带来扶助。
新西兰元/美元过去六个交易日一直在0.6499-0.6589的区间内交投，投资者等待周三进行的全球乳品拍卖，牛奶价格有可能再度下跌。(完)
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(编译/审校 龚芳/王兴亚/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”