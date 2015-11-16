港报社评：反恐不能单靠空袭，必须切断资金命脉--信报11月16日

法国巴黎再一次受到恐怖主义重创，继今年一月漫画杂志社《查理周刊》被冷血凶徒乱枪扫射，造成十二人死亡之后，刚过去的「黑色星期五」又出现了更加暴戾残忍的连环恐袭，总计至少一百二十九人遇害。伤亡最惨重的是巴塔克兰剧院（Bataclan），枪手泯灭人性展开大屠杀。

法国总统奥朗德（图）谴责极端组织「伊斯兰国」的野蛮战争行径，宣布全国进入二战后首次紧急状态，罗浮宫和艾菲尔铁塔等等景点关闭，为死难者哀悼三天。此外，美国总统奥巴马形容，「伊斯兰国」杀害无辜平民的手法，扭曲文明社会的意识形态，矢言加大力度打击之。

恶行昭彰的「伊斯兰国」公开承认责任，声称发动恐袭是为了报复法国在敍利亚的军事行动。今年九月，法国派出战机参与空袭敍利亚的「伊斯兰国」据点，本月初又宣布调动戴高乐号航空母舰战斗群，预计下月中抵达波斯湾。据说其中一名凶徒表示：「这是你们总统的错！」

各国谴责是意料中事，即使在很多问题之上跟欧美意见相左的俄罗斯，同样口径一致，支持奥朗德与恐怖分子周旋到底，然而问题却在于，怎样才可以有效地向「伊斯兰国」予以迎头痛击？现在令人感到讽刺的是，「伊斯兰国」迅速坐大，战斗能力与凶残程度比起拉登时代的阿尔基达有过之而无不及，其实跟西方国家的反恐政策有莫大关连。

美国受到「911」袭击之后，既挥军阿富汗，又入侵伊拉克，并且支持反对派以武力推翻叙利亚巴沙尔政权。然而，独裁政府倒台不等于万事大吉，反而由于局势失控而让更多的极端组织趁乱冒起。对于信奉原教旨主义的极端组织而言，穷兵黩武的西方国家才是十恶不赦的大魔头，为了报仇雪恨，他们发动无所不用其极的「圣战」。正如英国前首相贝理雅早前接受美国有线电视新闻网络访问时坦承，2003年跟随美国出兵伊拉克，行动规划上犯错，亦让「伊斯兰国」乘机崛起。

相对于传统上满脑子仇恨的恐怖组织，「伊斯兰国」不是独沽一味的残暴不仁，他们一方面拥有「建国」的图谋，另方面的确具备「治国」的手腕，甚至会出版「年报」来炫耀其业绩，并通过现代化包装与宣传方式招徕支持者。若说「伊斯兰国」财雄势大，并非夸张的说法，因为他们懂得策略性地攻占盛产石油的地方，目前就控制了敍利亚和伊拉克不少油田，把石油卖到邻国的黑市，谋取数以十亿美元计的暴利。除此之外，洗劫伊拉克重镇摩苏尔的银行，绑架各国人质勒索赎金，向「异教徒」强征人头税，或者向中东地区的幕后金主征求捐款，亦是这个有组织犯罪集团的生财之道。有了丰厚的财源，「伊斯兰国」自然有能力向旗下的死士发放薪金，长期养活一支人数愈来愈多的恐怖大军，部分死士正正来自法国英国等等西方国家，他们秘密前往敍利亚接受地狱式训练，然后回国发动恐袭。

由此可见，法国和美国如果要彻底消灭「伊斯兰国」，不能单靠空袭，更加有效的办法是切断其资金命脉，例如重夺油田的控制权，或者打击石油黑市买卖。还有一点很重要，既然「伊斯兰国」拥有庞大的资金，不可能不投入正常国家的经济体系洗黑钱，蒐集情报冻结其资金流动必为反恐的一大任务。

「伊斯兰国」的终极目标是要建国，建立一个覆盖中东地区甚至非洲和欧洲的「哈里发国」（Caliphate），过程之中少不免威胁到现有国家的既得利益，再加上这个组织的「敌我观念」相当狭隘，莫说西方国家是死敌，就算是伊斯兰什叶派或者世俗化的穆斯林，同样急欲除之而后快。基于这个特点，中东地区各国政府为了自保，其实也应该结成「反恐同盟」，集合力量以消除心腹大患。

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