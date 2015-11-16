《新兴市场重要经济事件预告》--11月16日-11月23日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月16日(一)
马尼拉--亚太经合组织(APEC)部长级会议(至11月17日)。
迪拜/多哈--印度财长杰特利访问阿联酋和卡塔尔(至11月17日)，争取外资到印度投资。
首尔--韩国央行总裁李柱烈在韩国商会发表讲话(2230)。
11月17日(二)
雅加达--印尼央行举行会议。
布达佩斯--匈牙利央行利率会议。
华沙--波兰央行举行货币政策会议(料将不会宣布利率决议)。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至11月19日)。
11月18日(三)
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕出席政府举行的一个经济问题会议。
马尼拉--亚太经合组织(APEC)领导人会议(至11月19日)。
11月19日(四)
贝尔格莱德--IMF欧洲部发表2015年秋季中欧、东欧及东南欧(CESEE)地区经济问题报告。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕出席政府举行的一个经济问题会议。
11月20日(五)
首尔--韩国央行总裁李柱烈召集在韩国有业务的银行高层开会(2230)。
11月23日(一)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD) Eurasia Week 2015活动(至11月26日)。OECD秘书长葛利亚致开幕词。其他讲话官员包括：OECD首席经济学家曼恩(Catherine Mann)、斯洛伐克经济部长Vazil Hudak、土耳其经济部长Nihat Zeybekci、阿富汗经济部长Abdul Satar Murad。
耶路撒冷--以色列央行公布利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程 (编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”