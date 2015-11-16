港报社评：应对巴黎恐袭，莫仅以暴易暴--经济日报11月16日

ISIL策划的巴黎恐袭造成至少129人死逾350人伤，西方势还以军事轰击，惟单以暴易暴恐反灌溉恐袭土壤，国际社会更须谋与伊斯兰文化磨合相处，并扶助温和伊斯兰，才是长远计。

伊斯兰极端组织「伊拉克和黎凡特伊斯兰国」（ISIL）为吓迫法国退出在中东对ISIL的空袭，上周五在巴黎三路发动恐袭，造成严重伤亡，震惊全球，正召开的二十国集团（G20）峰会加入反恐议题，可以预见，西方势军事轰炸扫荡ISIL，力遏恐怖主义气焰。

重击ISIL是理所当然，惟过去十多年中东反恐教训已证实，若仅以暴易暴，不但无法消灭恐怖主义，反更激起极端伊斯兰思想，为其广招生员。毕竟，各国都要面对中东与极端伊斯兰的乱局，既涉大国如美俄在中东的长期布局与角力、宗教与部族的历史纠缠，更事关耶教以至西方文明与伊斯兰文明的冲突，绝非军事所能解决。

ISIL明显已成为不但西方，亦是各信奉伊斯兰教的即时严重威胁，在惨痛的血的教训下，各方应暂搁分歧，先合力扫荡ISIL，此至少有两方面。

其一，须在叙利亚、阿富汗、伊拉克等中东军火库地区营造缓和形势，以美国为首的西方要与俄罗斯、伊朗等共同合作，放下如必须叙利亚总统阿萨德下台等要求，先集中力量稳住当地局面以合力狙击ISIL，大力压缩ISIL的活动空间。

其二，各方通力做好情报工作，尤其恐袭已进新形态，再不须中央直接指导或财政支援，已可通过互联网等推广，作分散式号召，让各地追随者分头或各自联系行动；且恐怖分子又可混进难民涌入西方各国，如有传今次巴黎恐袭的凶徒之一便是以难民身份经希腊进入欧洲，在在令情报工作更复杂困难。但此亦只是短期以至中短期之计，要力压极端伊斯兰恐怖主义，便必须面对在全球化下的耶教以至西方文明与伊斯兰文明的冲突，双方都必须推动包容、互谅去面对分歧，西方尤其要扶助中东以至本土的温和伊斯兰力量，让温和的伊斯兰组织能争取到伊斯兰信众人心，而非投向极端伊斯兰主义。

一个好的例子，是经过「阿拉伯之春」而又能走上民主化道路的突尼斯，至今免于内战的主因之一，是温和的穆斯林复兴运动党与世俗政党合作治理国家，进行民主选举。军事重击ISIL容易，如何营造稳定形势，以至力减恐怖主义土壤、令西方文明与伊斯兰文明和平共处，则是极困难的挑战，却是全球反恐必须打好的长期战役。

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