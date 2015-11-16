《路透晚报》--11月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：坚定推进结构性改革，期待人民币加入SDR篮子--习近平

中国国家主席习近平在二十国集团（G20）会议期间表示，中国将坚定推进结构性改革，有能力保持经济中高速增长。对于国际货币基金组织（IMF）报告建议将人民币纳入SDR篮子，中方表示欢迎，期待本月底IMF执董会讨论取得积极结果。

--中国经济：未来五年地方刺激基建可能面临较大财政制约--报载

中国国家发改委规划司司长徐林表示，“十三五”期间中国地方财政会经历比较困难的过程；未来地方政府想要大规模的基础设施建设，可能会面临较大财政制约。

--中国经济：发改委批复建设安徽合肥-安庆铁路，总投资334亿元

中国国家发改委日前批复同意建设安徽合肥至安庆铁路，项目总投资334亿元人民币，以完善区域路网布局，促进皖江城市带开发。

--中国数据：前10月非金融对外直接投资增长16.3%，至952.1亿美元--新华

中国新华社周一援引商务部数据称，中国前10月非金融对外直接投资(ODI)增长16.3%，至952.1亿美元。

【金融】

--《焦点》债券违约政府不再兜底，中国评级机构和银行面临考验

作为市场改革的内容之一，中国可能会允许更多的债券违约，但国内的评级机构和债券投资者依然认为，由于担心此举可能会冲击银行，中国政府还是会有所顾忌。

--中国基金：社保基金将提升另类投资占比以规避风险--副理事长

中国全国社保基金理事会副理事长王忠民表示，未来社保基金将大幅提升另类投资占比，以对冲和非标资产为基础的另类资产，将成为未来社保基金投资的重要方向。

【固定收益】

--中国债市动态：现券收益率震荡持平，年底心态保守短期料盘整

中国银行间债市周一早盘现券收益率基本持平，但盘中先下后上，追随国债期货走势。中国降低融资杠杆以及法国巴黎恐怖袭击事件导致的避险情绪，在盘初推低收益率；不过随着交易盘止盈以及国债期货的回落，收益率随之回弹。

--中国货币市场：回购利率走稳七天以上供需偏松，IPO重启影响未显现

中国银行间市场周一主要回购利率波动有限，供求总体平衡，较此前变化不大。交易员表示，IPO预计将于下周重启，但七天以上期限供求关系未见收紧，资金面仍无明显压力，后市预期亦维持乐观。

【外汇】

--中国汇市：中间价促人民币微跌，周末IMF高官言论符合预期市场冷淡应对

人民币兑美元即期周一早盘微跌走稳，波幅仅二三十个点子。虽中间价已连续十日下跌，但市场依然没有明确方向，成交清淡。交易员称，周末IMF（国际货币基金组织）主席关于人民币加入SDR（特别提款权）的讲话在预期之中，对市场影响不大。

--中国外汇：原外管局官员称可实行强势人民币政策，但不等于升值--财新网

原中国外管局官员管涛日前表示，从中长期来看，中国可以学习借鉴美国过去20年实行的强势美元政策框架，实行强势人民币政策。但强势人民币政策不等于人民币升值政策，当内部平衡外部平衡发生冲突时，应该通过灵活的汇率政策，给货币政策松绑。

--《热点透视》人民币加入SDR将有力促进中国金融改革

人民币正在接近成为全球认可的货币。除非发生外交意外，国际货币基金组织(IMF)似乎确定会在本月稍晚将人民币纳入官方储备货币篮子。加入这个篮子虽然不会立即引发持有人民币的热潮，但将有助于巩固中国国内的金融改革。

--中国央行：与土耳其央行续签双边本币互换协议，规模扩大至120亿元人民币

中国央行周一表示，与土耳其央行续签双边本币互换协议，互换规模由原来的100亿元人民币/30亿土耳其里拉扩大至120亿元人民币/50亿土耳其里拉。

--离岸人民币：财政部下周在香港发行140亿元离岸人民币国债

中国财政部周一表示，11月23日当周（下周）将在香港发行将再发行140亿元人民币国债。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指先抑后扬逆转收升，中小盘股走势活跃抵消偏空因素

中国股市沪综指周一先抑后扬，最终逆转跌势收升。分析师称，今日大盘受周末不佳消息面影响低开，新股IPO和融资保证金比例提高对短期资金面预期有所扰动，但中小盘股保持活跃态势，对人气有所提振，拉动大盘逐步走高回收3,600点，预计短期市场仍需震荡蓄势。

--《焦点》互联网时代中国供给侧结构性改革核心在于政府自身变革

从双十一淘宝录得912亿元人民币的创纪录交易额，从庞大的中国海淘大军横扫日本马桶盖，韩国化妆品时，中国消费结构的升级已悄然到来。也迫使决策层将宏观调控的思路转向着力加强供给侧结构性改革，究其核心则是政府对其职能和治理结构方面的自身变革。

--中国新股：发审会周三重启，万达和富力等84家拟上市公司预披露

继宣布将重启A股首次公开发行（IPO）后，证监会上周五公布本周三将召开发审委工作会议，还有84家拟上市公司公布A股预披露材料。这是在国内新股发行停顿四个多月后，证监会首次召开发审会及公布预披露材料。

--芯片产业：中国紫光集团未来五年将投470亿美元打造芯片帝国

中国清华紫光集团董事长赵卫国周一称，未来五年公司将投资3,000亿人民币(470亿美元)打造全球第三大芯片厂商。

--中国证券：平安证券携eToro进军社交投资领域，助客户拓境外投资新途径

中国平安旗下平安证券周一宣布，其与全球领先的社交投资网络e投睿(eToro)启动战略合作，平安证券将协助eToro的业务落地中国，未来合适的中国投资者将有望通过eToro的社交投资平台参与全球金融投资市场。

--中国消费：进口食品依赖度正渐提高，汇率波动将抬高企业成本--报告

最新发布的中国食品产业发展趋势报告指出，国内农产品整体竞争力普遍弱于规模化、机械化为导向的美国、澳大利亚和南美国家，而且国内供给潜力有限，中国政府正有意识地放宽海外食品进口，这将使中国对进口食品和农产品的依赖度日益提高。例如，报告预计至2025年中国进口牛肉的市场份额将从目前的12%增加到20%。

--中国房地产：上海核心区域房价未来五年增速跑赢GDP--第一太平戴维斯