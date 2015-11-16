中港个股：中信银行A股与H股双双停牌，因涉对外投资的重要事项商谈

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月16日 - 中国股份制银行--中信银行 A股与H股周一起均停牌，公司表示，因有涉及对外投资的重要事项正在商谈筹划中。
该行并称，“本行将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本行股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。”
停牌前，中信银行H股上周五收市报5.09港元，A股则报7.44元人民币。（完）
欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”