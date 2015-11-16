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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 09:39 BJT

中港个股：中信银行A股与H股双双停牌，因涉对外投资的重要事项商谈

路透香港11月16日 - 中国股份制银行--中信银行 A股与H股周一起均停牌，公司表示，因有涉及对外投资的重要事项正在商谈筹划中。

该行并称，“本行将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本行股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。”

停牌前，中信银行H股上周五收市报5.09港元，A股则报7.44元人民币。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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