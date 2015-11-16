《中国新债预测》国开行四期债定位或偏低，年内最后一次招标需求料好

* 招标品种：国开行2年浮息债及3/5/10年固息增发债

* 期限及招标金额：2年浮息债：30亿元；3年：50.27亿元；5年：40亿元；10年：79亿元

* 招标时间: 2/3/5年：11月17日10:00-11:10；10年：10:00-11:40

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间：5-25bp(中标利差)；3.10%-3.20%；3.32%-3.40%；3.45%-3.55%

* 预测均值: 12bp；3.14%；3.37%；3.50%

路透上海11月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行两年期浮息债，及三、五、10年期固息增发债。路透调查显示，近期债市多空交织下现券走势以震荡为主，但考虑到这是年内国开行最后一次招标，料投标需求较好，预计中标结果或稍低于二级水平。

超过三家承销机构的交易员表示，明日招标将是国开行今年在银行间市场最后一次招标发行债券。“今年国开行发债计划比较紧凑，进度就提前了。”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员认为，这一因素可能对投标结果有利，“需求不会太差的，可能会有（承销）机构冲量。”

中债登银行间Shibor基准浮动利率政策性银行债到期收益率曲线 显示，两年期最新利差为29.10个bp。银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、10年期最新收益率分别为3.1801%、3.4595%和3.5356%。

明日招标四期债中，三、五及10年期品种为该行今年第23期 、20期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.98%、3.46%和3.74%。

而两年期浮息品种为国开行今年第24期新发债，利率基准为三个月Shibor(上海银行间同业拆放利率)，这也是国开行首次发行这一期限的浮息债品种。今年7月3日，国开行招标发行了三年期Shibor基准浮息债，中标利差为22bp(基点)，是国开行自2013年12月19日之后后首度发行浮息金融债。

具体发行条款如下：

2015年第23、20和18期增发债及24期新发债

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发行上限 2年浮息债：30亿元

3年：50.27亿元；5年：40亿元；10年：79亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息；2年浮息

招标方式 3/5/10年：单一价格(荷兰式)；2年：单一利差（荷兰式）

缴款日 11/19

起息日 2年：11/19；3年：11/4; 5年：9/24；10年：9/10

分销期 11/18-11/19

上市日 11/23

基本承销额 不设立

付息频率 2年按季，3/5/10年按年

发行人增发权利 保留

承揽费 2/3年0.05%；5/10年0.15%