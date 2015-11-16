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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 09:53 BJT

香港热股：合生元发出盈警后早盘初段一度挫近两成，至逾两个月低位

路透香港11月16日 - 中国婴幼儿营养品生产商--合生元国际控股有限公司 在发出盈利警告后周一早盘初段股价曾挫近两成，至逾两个月低位。

合生元盘初一度低探12.68港元。香港时间09:49，该股跌16.08%，报13.26港元；大市恒生指数 则跌1.65%。

同业蒙牛乳业 今早股价亦一度跌3.7%，低探13.14港元，其后跌幅收窄。

合生元周日晚间的声明称，预计截至2015年12月底止年度溢利按年下降约90%，受累于清理原有之合生元牌婴幼儿配方奶粉系列存货需时较长导致新推出产品之销售受到影响等因素。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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