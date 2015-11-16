台湾汇市：台币盘初走贬，巴黎遭恐怖袭击令避险需求升温

路透台北11月16日 - 台币兑美元 周一走贬。汇银人士表示，主要受到巴黎遭恐怖攻击，投资人美元避险需求升温以及台股走势偏空等因素影响。

不过汇银人士指出，早盘除外资有小量汇出外，出口商仍在等待有利的抛汇价格，使得开盘半小时的交易量未见放大，观望气氛偏浓。

〞今天(台币)当然是贬啊，不过有观望的感觉。〞一位商银交易主管说。

一外商银行交易员称，巴黎遭受恐怖攻击，使得投资人风险胃纳降温，美元成为避险标的令亚洲新兴货币纷纷走贬。不过海外NDF一个月期美元/台币换汇点溢价幅度收敛，显示对美元进一步走强的预期不高。

本地时间09:46，台股加权指数 跌1.04%；韩元 在1,172.3，上日收在1,163.8。

台币早盘实质交易区间落在32.792-32.820；上日在32.670-32.707。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日略收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.865/32.925，上日收在32.850。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.760-32.900

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