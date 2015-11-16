更正-金属期市：铜价跌至六年新低，巴黎遭恐怖袭击后市场弥漫避险情绪

(更正：因英文原文有误，内文第二段改为“铜价上周连续第五周周线下跌”，非“连续第六周”)

路透11月16日 - 路透墨尔本11月16日 - 伦敦期铜周一跌至六年新低，巴黎发生恐怖袭击后，市场弥漫避险情绪，美元受到提振，拖累全球本就艰难的经济复苏。

0108GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.6%报每吨4,794美元，稍早跌至2009年7月以来最低水准4,783美元。铜价上周连续第五周周线下跌，今年以来跌幅达25%。

上海期货交易所期铜 下滑0.8%至每吨36,200元人民币(5,679.77美元)，之前亦创下六年低点。

法国战机周日向叙利亚境内的伊斯兰国(Islamic State, IS)目标发动空袭，欧洲各国警察扩大对巴黎恐怖袭击事件的调查。目前此次恐怖袭击已经导致130多人遇难。

由于海外前景的不确定性损及国内企业投资，日本经济在7-9月连续第二个季度出现萎缩，让政策制定者面临更大压力，需要出台新的刺激举措以支撑脆弱不堪的经济。

作为市场改革的内容之一，中国可能会允许更多的债券违约，但国内的评级机构和债券投资者依然认为，由于担心此举可能会冲击银行，中国政府还是会有所顾忌。

铜矿商一连串减产决定，将使他们下周与中国冶炼行业进行的加工费谈判增添筹码。(完)

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