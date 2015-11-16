芝加哥期市：大豆期货小涨，受到美国大豆需求强劲的支撑

12月小麦合约 下滑0.3%，报每蒲式耳4.94-1/2美元，上周五收低0.5%。

美国农业部周五早上公布，上周大豆出口销售129.7万吨，高于行业预估的60-100万吨的区间。

备受关注的民间分析公司Informa Economics将美国2016大豆种植面积预估提高至8,530万英亩的纪录水平，比之前的预估高140万英亩。

农业部称，截至11月5日当周，美国小麦出口销售226,700吨，落在分析师预期的150,000-350,000区间内。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 王丽鑫/龚芳)