中国货币市场：回购利率走稳七天以上供需偏松，IPO重启影响未显现

路透上海11月16日 - 中国银行间市场周一主要回购利率波动有限，供求总体平衡，较此前变化不大。交易员表示，IPO预计将于下周重启，但七天以上期限供求关系未见收紧，资金面仍无明显压力，后市预期亦维持乐观。

“相对来说还是隔夜需求最大，略微紧俏一点，其他期限都比较好借，出七天大量的很多，非隔夜都挺宽松的”，上海一券商交易员表示。

她并称，即将启动的IPO对资金面影响，预计最先在交易所回购利率上体现，不过目前还是波动不大，“也没有看到太多机构提前借七天，估计到IPO缴款的时候才会紧一点；等(新股发行)具体时间表吧，可能最多就影响一下隔夜了。”

中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，证监会依据制度恢复前期暂缓发行公司中已经进入缴款程序的10家公司新股发行，预计11月20日左右才能刊登招股意向书；剩余18家公司将分两批发行。他并指出，现阶段新股发行依然应坚持低价持续发行。

华东一银行交易员亦表示，对于11月下旬重启IPO不太担心，“到时候资金可能只是相比目前情况稍微紧一些，也不排除央行公开市场小加一些逆回购的量。”

中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。此前，央行公开市场已连续六次进行100亿元人民币七天期逆回购，利率持平的同时，也连续两周既无资金投放和回笼。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7633 1.7697 -0.64

七天 2.2834 2.2927 -0.93

14天 2.5890 2.6090 -2.00

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0000 1.3700 +63.00

七天 2.1000 1.6000 +50.00

14天 2.4500 2.3000 +15.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7600 1.7700 -1.00

七天 2.3000 2.3000 +0.00

14天 2.6000 2.6400 -4.00

Shibor

其中:隔夜 1.7840 1.7860 -0.20

七天 2.2790 2.2780 +0.10

三个月 3.0380 3.0340 +0.40