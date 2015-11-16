台湾债市：指标10年债殖利率盘初由跌转升，趋近压力区令追价意愿不足

路透台北11月16日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周一早盘由跌转升。交易员指出，由于法国巴黎爆发恐怖攻击事件，美债殖利率受避险资金涌入而重挫，带动盘初104/12殖利率一度趋跌，但殖利率越靠近1.17%卖压越重，追价意愿不足令该券殖利率跌幅收敛并翻转至平盘上方。

他们表示，短线104/12交投较显清淡，主因该券殖利率已趋近前次标售利率的1.168%压力区，且周五起又有另一档增额券即将展开发行前交易，市场不敢在此时对该券筹码着墨太多，导致追价力道有限。

〞到年底了，一动不如一静。〞一位大型外银交易员说。

至于指标五年券104/13 盘初殖利率跌幅也略见缩小，交易员指出，第四季五年券筹码相对较少也较集中，殖利率较有机会探低，今日盘中低位来到0.75%创该券发行来新低。

本地时间10:15时，五年券104/13期 殖利率跌0.80个基点，报0.7575%，成交值8亿台币；10年券104/12期殖利率则持平在1.1800%，成交值为48亿。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.745-0.765%；104/12期则在1.17-1.19%。

本地时间10:22时，台股加权指数 跌0.71%，报8,270.76点，跌破8,300点整数关卡。

美国公债价格周五上涨，收益率触及一周最低水准，因弱于预期的美国零售销售数据和生产者物价指数(PPI)巩固了美国经济成长缓慢和通胀温和的观点。指标10年期公债 价格最新升13/32，收益率报2.273%，较周四尾盘下跌5个基点。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债价格上涨，因美国零售销售和PPI数据疲弱