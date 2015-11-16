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市场报道 | 2015年 11月 16日 星期一 11:03 BJT

欧洲个股：大众品牌CEO称，没有证据显示大众有其他欺诈行为--报载

Osterloh还表示，员工奖金也不会是去年的水平。

大众汽车10月的销售数字显示，丑闻造成了一些影响，大众品牌该月销售较上年同期下滑5.3%，此前9月已下降4%。

大众汽车表示，包含捷克品牌斯柯达(Skoda)与豪华汽车品牌奥迪(Audi)在内的集团销售，也滑落3.5%至831,300辆，为连续第七个月下滑。

“公司上下都在努力恢复消费者对我们品牌与产品的信任，”大众品牌销售主管Juergen Stackmann表示。

Diess在DPA的采访中表示，大众汽车国内订单有所增长，但南欧、英国与其他部分海外市场则下滑。

他表示，公司目标在于重建消费者的信赖，对大众车主的补偿措施，将依据不同市场的要求分别拟定。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 王丽鑫/郑茵)

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