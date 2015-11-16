欧洲个股：大众品牌CEO称，没有证据显示大众有其他欺诈行为--报载

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
Osterloh还表示，员工奖金也不会是去年的水平。
大众汽车10月的销售数字显示，丑闻造成了一些影响，大众品牌该月销售较上年同期下滑5.3%，此前9月已下降4%。
大众汽车表示，包含捷克品牌斯柯达(Skoda)与豪华汽车品牌奥迪(Audi)在内的集团销售，也滑落3.5%至831,300辆，为连续第七个月下滑。
“公司上下都在努力恢复消费者对我们品牌与产品的信任，”大众品牌销售主管Juergen Stackmann表示。
Diess在DPA的采访中表示，大众汽车国内订单有所增长，但南欧、英国与其他部分海外市场则下滑。
他表示，公司目标在于重建消费者的信赖，对大众车主的补偿措施，将依据不同市场的要求分别拟定。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 王丽鑫/郑茵)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。