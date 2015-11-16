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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 10:42 BJT

《全球汇市》欧元跌至六个半月低位，巴黎恐袭增强谨慎情绪

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0716 1.0777 -0.57 -11.42 1.2097

美元/日圆 122.48 122.62 -0.11 2.53 119.68

欧元/日圆 131.25 131.50 -0.19 -9.62 144.78

美元/瑞郎 1.0070 1.0062 0.08 1.30 0.9941

英镑/美元 1.5212 1.5231 -0.12 -2.32 1.5573

美元/加元 1.3317 1.3322 -0.04 14.62 1.1618

澳元/美元 0.7113 0.7127 -0.20 -12.92 0.8168

新西兰元/美元 0.6531 0.6544 -0.20 -16.24 0.7797

澳元/日圆 87.120 87.100 0.02 -10.86 97.750

新西兰元/日圆 79.990 79.940 0.06 -14.45 93.310

英镑/日圆 186.32 186.24 0.04 0.26 186.38

澳元/新西兰元 1.0886 1.0873 0.12 3.98 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/张若琪/许娜/刘秀红/王颖；审校 张涛/李爽/孙茉莉/白云)

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