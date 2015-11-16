台湾股市：早盘随海外市场下跌，科技和运输类股下滑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月16日 - 台湾股市周一早盘下跌，科技和运输类股下挫，受巴黎恐怖袭击事件余波以及日本再陷衰退的消息拖累。
对于台湾科技产品，以及以出口为导向的台湾经济而言，日本和欧洲是十分关键的市场。
全球最大晶圆代工厂商台积电 跌0.7%，中华航空 跌近5%。
本地时间10:14，台股加权股价指数 跌0.6%至8,283.07点，上日收跌1.2%。
电子类指数 跌0.4%，金融保险类指数 跌0.7%。
运输类指数 跌3%，营造建材类指数 跌1.7%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”