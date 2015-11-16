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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 10:47 BJT

台湾股市：早盘随海外市场下跌，科技和运输类股下滑

路透台北11月16日 - 台湾股市周一早盘下跌，科技和运输类股下挫，受巴黎恐怖袭击事件余波以及日本再陷衰退的消息拖累。

对于台湾科技产品，以及以出口为导向的台湾经济而言，日本和欧洲是十分关键的市场。

全球最大晶圆代工厂商台积电 跌0.7%，中华航空 跌近5%。

本地时间10:14，台股加权股价指数 跌0.6%至8,283.07点，上日收跌1.2%。

电子类指数 跌0.4%，金融保险类指数 跌0.7%。

运输类指数 跌3%，营造建材类指数 跌1.7%。(完)

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