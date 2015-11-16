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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 12:45 BJT

《中国国债发行日程表》--11月16日

以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率    债券类型        发行时间      上市时间
          (亿元人民币)  
     
  财政部   *280.5     5年    *2.9807%    续发记账式国债   11/12-11/16     11/18
                        (今年第19期首次续发)
  财政部      100    六个月  *2.4526%    贴现国债         11/16-11/18     11/20
  财政部     *100    三个月  *2.4298%    贴现国债        *11/16          *11/18
  财政部      200     3年      4.00%     电子式储蓄国债   11/10-11/19      --
              200     5年      4.42%     电子式储蓄国债   11/10-11/19      --
  财政部    *280      7年    *周三招标   续发记账式国债  *11/19-11/23    *11/25
  财政部    *260     50年    *周五招标   记账式国债      *11/23-11/25    *11/27
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           11/20
  财政部      --      3年       --       续发记账式国债     11/25
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           11/27
  财政部      --      5年       --       续发记账式国债     12/2
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/4
  财政部      --     10年       --       续发记账式国债     12/9
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/11
  财政部      --     六个月     --       贴现国债           12/11 
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     12/16
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/18
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/25
        
注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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