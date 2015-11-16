中国新债：进出口行周四增发160亿元三期债，含三年浮息及五和10年固息

路透上海11月16日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(19日)在银行间债市招标增发至多160亿元人民币三期债，期限三年、五年和10年；其中，三年为Shibor基准浮息债，五和10年期为固息债。

上述三期债中，三、五年发行上限为50亿元，10年期为60亿元；三年浮息品种为进出口行今年第15期增发债，基准利率为三个月上海银行间同业拆放利率（Shibor），每三个月付息一次。

五年品种为今年第16期增发债，10年为今年第14期 的第八次增发，票面利率分别为3.48%和3.87%。

具体发行条款如下：

2015年第15期、16期和14期增发债

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期限/计息方式 3年浮息（三个月Shibor基准）；5/10年固息

招标规模上限 3/5年：50亿元 10年：60亿元

招标时间 11月19日10:00-11:30

中标方式 单一价格中标(荷兰式)

起息日 三/五年：11月16日；10年：9月14日

缴款日 11月23日

分销期 11/19-11/23

上市日 11月25日

发行手续费 三年0.05%；五年0.10%；10年0.15%

基本承销额 无

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