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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 12:46 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月16日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================   
 *国开行         30            2        周二招标       浮息金融债   11/18-11/19
                50.27          3                       固息增发债   11/18-11/19
                 40            5                       固息增发债   11/18-11/19                 
                 79           10                       固息增发债   11/18-11/19
                    (2015年第23、20和18期增发债及24期新发债)
 *进出口行       50            3        周四招标       浮息金融债   11/19-11/23
                 50            5                       固息金融债   11/19-11/23
                 60           10                       固息增发债   11/19-11/23
       (2015年第15、16期增发债和第14期增发债，3年浮息债以三个月Shibor为基准)
 *进出口行       5亿美元       3        周五招标       美元债券     11/20-11/30
             （2015年第一期美元债，票面利率为三个月Libor+1%）       
  进出口行       50            3       *18bp           浮息金融债   11/12-11/16
                 50            5       *3.48%          固息金融债   11/12-11/16
                 50           10      *3.7142%         固息增发债   11/12-11/16

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