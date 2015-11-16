《中国金融债发行日程表》--11月16日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 30 2 周二招标 浮息金融债 11/18-11/19 50.27 3 固息增发债 11/18-11/19 40 5 固息增发债 11/18-11/19 79 10 固息增发债 11/18-11/19 (2015年第23、20和18期增发债及24期新发债) *进出口行 50 3 周四招标 浮息金融债 11/19-11/23 50 5 固息金融债 11/19-11/23 60 10 固息增发债 11/19-11/23 (2015年第15、16期增发债和第14期增发债，3年浮息债以三个月Shibor为基准) *进出口行 5亿美元 3 周五招标 美元债券 11/20-11/30 （2015年第一期美元债，票面利率为三个月Libor+1%） 进出口行 50 3 *18bp 浮息金融债 11/12-11/16 50 5 *3.48% 固息金融债 11/12-11/16 50 10 *3.7142% 固息增发债 11/12-11/16
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”