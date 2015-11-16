《中国金融债发行日程表》--11月16日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 30 2 周二招标 浮息金融债 11/18-11/19 50.27 3 固息增发债 11/18-11/19 40 5 固息增发债 11/18-11/19 79 10 固息增发债 11/18-11/19 (2015年第23、20和18期增发债及24期新发债) *进出口行 50 3 周四招标 浮息金融债 11/19-11/23 50 5 固息金融债 11/19-11/23 60 10 固息增发债 11/19-11/23 (2015年第15、16期增发债和第14期增发债，3年浮息债以三个月Shibor为基准) *进出口行 5亿美元 3 周五招标 美元债券 11/20-11/30 （2015年第一期美元债，票面利率为三个月Libor+1%） 进出口行 50 3 *18bp 浮息金融债 11/12-11/16 50 5 *3.48% 固息金融债 11/12-11/16 50 10 *3.7142% 固息增发债 11/12-11/16