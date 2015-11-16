企业并购：日本JX控股和东燃通用石油正在进行合并磋商--日经新闻

路透东京11月16日 - 据日本经济新闻周一报导，该国最大炼油商JX控股 正在就与东燃通用石油 合并展开磋商，该交易有望打造一家占据日本逾一半市场份额的公司，目前适值油市长期下滑。

磋商若能取得成功，则该交易将成为炼油行业自2010年以来规模最大的并购案。JX控股在当年由其他公司合并组建而成。之前另有两家炼油商也已合并了各自业务。

据日本经济新闻报导，JX控股和东燃通用石油计划最早在今年底完成合并大致轮廓的磋商，报导未引述消息来源。

在被问及JX控股与东燃通用石油是否如日本经济新闻报导，正在进行合并磋商时，JX控股的发言人Hiroko Kuki说：“一切都尚未确定。”

“在艰难的商业环境下，我们始终在考虑各种管理选项，”她还说。

东燃通用石油发布公告称，该公司正在考虑包括合并在内的“各种选项”，但现在没什么可以宣布的。