中国新债：进出口行周五发行至少5亿境内美元债，利率3M Libor+100bp

路透上海11月16日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周五(20日)在银行间债券市场，以簿记建档方式，数量招标发行不低于5亿美元的境内美元债券，期限三年，票面利率采用浮动利率，以三个月美元LIBOR为基准加100个基点(bp)。

该期债为进出口行今年第一期境内美元债，上度该行发行境内美元债为2007年一月。公告显示，此次美元债从缴款日开始每三个月计息一次；11月30日缴款并起息，11月20日至30日进行分销。

该期债牵头主承销商包农业银行 、三菱东京日联银行(中国)、工商银行 、瑞穗银行(中国)和中国银行 ，主承销商为交通银行 和建设银行 。

中债登数据显示，从2003年起至今，境内美元债券已发行规模为105.95亿美元，以国开行、进出口行等金融机构为主，中石油集团和中化股份也有少量参与。从计息方式上看，多数为浮息债，期限从两年至七年不等。

今年七月和九月，国开行发行了两期三年期境内美元债，规模分别为13.3亿美元和6.7亿美元；两期债均采用浮动利率，定价亦为以三个月美元LIBOR为基准加100个基点(bp)。(完)

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