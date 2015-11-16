中国汇市：中间价促人民币微跌，周末IMF高官言论符合预期市场冷淡应对

* 人民币早盘微跌

* 中间价十连跌至逾一个半月新低

* IMF官员强化人民币加入SDR预期，但市场反应冷淡

* 大行无明显操作，市场方向不明成交清淡

路透北京11月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘微跌走稳，波幅仅二三十个点子。虽中间价已连续十日下跌，但市场依然没有明确方向，成交清淡。交易员称，周末IMF（国际货币基金组织）主席关于人民币加入SDR（特别提款权）的讲话在预期之中，对市场影响不大。

他们指出，大行未见明显动作，市场动静亦很小，情绪偏谨慎。上周末巴黎的恐怖袭击对市场有一定影响，若欧元进一步恶化，美元作为避险工具可能进一步走强，但对人民币直接影响有限。短期还是等待IMF宣布人民币加入SDR后的走势，以及美联储加息决议。

“今天市场没怎么动，（美元）上去一点点，觉得6.38有点高就回来了，...可能上周涨得比较高今天就回来了。”一股份行交易员说。

上周五（11月14日）IMF总裁拉加德称支持将人民币纳入储备货币篮子的提议，执委会将在11月30日开会讨论。

中国国家主席习近平在二十国集团（G20）会议期间表示，中国将坚定推进结构性改革，有能力保持经济中高速增长。对于国际货币基金组织（IMF）报告建议将人民币纳入SDR篮子，中方表示欢迎，期待本月底IMF执董会讨论取得积极结果。

北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.3785元，上日收报6.374元。今日人民币兑美元中间价 报6.375元，上日中间价为6.3655元。人民币兑美元即期成交额 为55.38亿美元，上日半日为60.79亿美元。

全球汇市方面，欧元兑日圆周一在亚洲市场跌至六个半月低位，兑美元也接近六个半月低位。巴黎发生的恐怖袭击加剧了对欧元的谨慎情绪。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.584元, 上日尾盘为6.581元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4176/6.4183元, 上一交易日尾盘报6.4056元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3780。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。