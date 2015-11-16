中国汇市：中间价促人民币微跌，周末IMF高官言论符合预期市场冷淡应对

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘微跌
* 中间价十连跌至逾一个半月新低
* IMF官员强化人民币加入SDR预期，但市场反应冷淡
* 大行无明显操作，市场方向不明成交清淡
路透北京11月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘微跌走稳，波幅仅二三十个点子。虽中间价已连续十日下跌，但市场依然没有明确方向，成交清淡。交易员称，周末IMF（国际货币基金组织）主席关于人民币加入SDR（特别提款权）的讲话在预期之中，对市场影响不大。
他们指出，大行未见明显动作，市场动静亦很小，情绪偏谨慎。上周末巴黎的恐怖袭击对市场有一定影响，若欧元进一步恶化，美元作为避险工具可能进一步走强，但对人民币直接影响有限。短期还是等待IMF宣布人民币加入SDR后的走势，以及美联储加息决议。
“今天市场没怎么动，（美元）上去一点点，觉得6.38有点高就回来了，...可能上周涨得比较高今天就回来了。”一股份行交易员说。
上周五（11月14日）IMF总裁拉加德称支持将人民币纳入储备货币篮子的提议，执委会将在11月30日开会讨论。
中国国家主席习近平在二十国集团（G20）会议期间表示，中国将坚定推进结构性改革，有能力保持经济中高速增长。对于国际货币基金组织（IMF）报告建议将人民币纳入SDR篮子，中方表示欢迎，期待本月底IMF执董会讨论取得积极结果。
北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.3785元，上日收报6.374元。今日人民币兑美元中间价 报6.375元，上日中间价为6.3655元。人民币兑美元即期成交额 为55.38亿美元，上日半日为60.79亿美元。
全球汇市方面，欧元兑日圆周一在亚洲市场跌至六个半月低位，兑美元也接近六个半月低位。巴黎发生的恐怖袭击加剧了对欧元的谨慎情绪。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.584元, 上日尾盘为6.581元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4176/6.4183元, 上一交易日尾盘报6.4056元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3780。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 李文科/曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”