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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 07:10 BJT

****主要国家经济指标预测--11月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      预估值     前值
        
    11月17日(二)
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  9月        --    顺差4.67
                 全球贸易收支(亿欧元)                             --    顺差18.5
    0930 英国CPI(较前月)                              10月      +0.1%      -0.1%
                (较上年同期)                                    -0.1%      -0.1%
             核心CPI(较前月)                                    +0.1%      +0.1%
                    (较上年同期)                                +1.0%      +1.0%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.1%      -0.1%
                              (较上年同期)                      +0.9%      +0.8%
             扣除贷款后的RPI(较前月)                              --       -0.1%
                             (较上年同期)                         --       +0.9%
     0930 英国生产者物价指数(PPI)                     10月
             未经季节调整的投入物价指数(较前月)                 +0.2%      +0.6%
                                       (较上年同期)            -12.0%     -13.3%
             未经季节调整的产出物价指数(较前月)                  持平      -0.1%
                                       (较上年同期)             -1.3%      -1.8%
             未经季节调整的核心产出指数(较前月)                  持平      +0.1%
                                       (较上年同期)             +0.4%      +0.2%
    1000 德国ZEW经济景气判断指数                      11月      正6.0      正1.9
                现况指数                                       正55.5     正55.2
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   10月     +0.2%       0.2%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +0.1%       持平
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%      +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +1.9%      +1.9%
             每周平均实质所得(较前月)                           +0.2%      -0.2%
    1415 美国工业生产(较前月)                          10月     +0.1%      -0.2%
             产能利用率                                         77.5%      77.5%
             制造业产出(较前月)                                 +0.2%      -0.1%
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          11月        64         64
    1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                   10月       --       +0.3%
    2100 美国整体资本净流动(亿美元)                     9月       --    净流出92
         外国购买美国公债(亿美元)                                 --   净卖出350    

    附：主要国家16日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    11月15日(日)
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)             第三季       -0.2%      -0.1%     
                            (环比年率)                          -0.8%      -0.2%     
        
    11月16日(一)
    0030 澳洲新车销售                               10月        -3.6%       --       
    1000 欧元区HICP(较前月)                　　　 10月终值      +0.1%     +0.1%      
                   (较上年同期)                          　　　 +0.1%      持平
          扣除食品和能源HICP(较前月)                            +0.2%       --       
                              (较上年同期)                      +1.0%      +1.0%      
    1330 美国纽约联储制造业指数                     11月      负10.74     负5.00     
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                    9月        -1.5%       --   (完)

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