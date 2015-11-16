主要国家经济指标预测--11月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月17日(二) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差4.67 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差18.5 0930 英国CPI(较前月) 10月 +0.1% -0.1% (较上年同期) -0.1% -0.1% 核心CPI(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.0% +1.0% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.9% +0.8% 扣除贷款后的RPI(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +0.9% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 10月 未经季节调整的投入物价指数(较前月) +0.2% +0.6% (较上年同期) -12.0% -13.3% 未经季节调整的产出物价指数(较前月) 持平 -0.1% (较上年同期) -1.3% -1.8% 未经季节调整的核心产出指数(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.2% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 11月 正6.0 正1.9 现况指数 正55.5 正55.2 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% 0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.1% 持平 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9% 每周平均实质所得(较前月) +0.2% -0.2% 1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.1% -0.2% 产能利用率 77.5% 77.5% 制造业产出(较前月) +0.2% -0.1% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 64 64 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.3% 2100 美国整体资本净流动(亿美元) 9月 -- 净流出92 外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出350 附：主要国家16日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月15日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 -0.2% -0.1% (环比年率) -0.8% -0.2% 11月16日(一) 0030 澳洲新车销售 10月 -3.6% -- 1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% 持平 扣除食品和能源HICP(较前月) +0.2% -- (较上年同期) +1.0% +1.0% 1330 美国纽约联储制造业指数 11月 负10.74 负5.00 1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 -1.5% -- (完)