中国债市动态：现券收益率震荡持平，年底心态保守短期料盘整

路透北京11月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率基本持平，但盘中先下后上，追随国债期货走势。中国降低融资杠杆以及法国巴黎恐怖袭击事件导致的避险情绪，在盘初推低收益率；不过随着交易盘止盈以及国债期货的回落，收益率随之回弹。

交易员称，近期利空利多因素较多且接近年底，机构保守心态显现，市场走向难以判断，短期或震荡盘整。

“（巴黎袭击事件导致的）避险因素，而且周五股市融资杠杆降低，也是对于股市有打压，所以早上一来气氛很好，不过后来需求就逐渐不行了。”华南一券商交易员说。

他并表示，最近债券收益率维持窄幅波动，美联储加息也可能因为欧洲事件放缓，近期利好因素挺多，不过反应都不大，“感觉暂时在选方向，另外就是图形不大好看，暂时觉得（券价）涨不上去，偏空一点。”

法国巴黎多个地点上周五遭枪手和炸弹客袭击。巴黎检方公布的最新信息显示，129人遇难，352人受伤，其中99人仍未脱离生命危险。法国总统奥朗德称，这是伊斯兰国的“战争行为”。

受该事件影响，欧元周一跌至六个半月低点。投资者风险偏好下降，打压股市下跌。期铜价格跌至六年新低，而避险买盘则推高金价。

上海一银行交易员称，盘初避险买盘较多，收益率下行，但随着国债期货的冲高回落，交易盘止盈。

“最近利空利多比较多，交易盘可能不太好判断吧，所以跟着TF（国债期货）做。”他表示，“短期觉得就是震荡吧，信息比较多一点，而且到年底了，交易盘保住果实的需求存在，大家做得都不错，继续买的动力也不足了。”

中国沪深证交所上周五表示，为防范系统性风险，有必要实施逆周期调节，决定将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由50%提高至100%，并自11月23日开始实施。

中国央行周日公布，10月金融机构外汇占款增加129亿元人民币，扭转此前连续四个月减少势头。当月央行口径外汇占款也走出八连降，增加533.37亿元。

10年期国债活跃券150023最新报价 在3.16%/3.11%，上日尾盘为3.16%/3.13%；10年期国开债150218券最新报价 在3.5450%/3.53%，上日为3.5550%/3.52%。