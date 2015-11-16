英国个股：巴克莱同意以1.2亿美元了结在美国的Libor操纵诉讼--律师

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透纽约11月13日 - 原告律师周五称，英国银行巴克莱 同意支付1.2亿美元和解一宗美国民间诉讼案，该案指控巴克莱与竞争对手合谋操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
该行成为和解所谓“柜台交易”投资者所提起诉讼的第一家银行，这些投资者直接与敲定Libor的银行团体中的银行进行交易。
这宗民间诉讼于2011年开始进行，指控16家银行合谋操纵Libor。
“这是同类诉讼中非常好的一个和解案例，”代表原告的Hausfeld LLP合伙人Hilary Scherrer在接受采访时称，“可谓破冰之举，有望为该诉讼将来的和解铺路。”
巴克莱发言人Mark Lane拒绝置评。(完) (编译 刘秀红；审校 许娜)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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