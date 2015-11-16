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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 14:03 BJT

新兴汇市：巴黎恐怖袭击及低迷数据打击亚币，人民币亦走软

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日圆 122.42 122.62 +0.16 -2.25 119.66

坡元 1.4241 1.4185 -0.39 -6.89 1.3260

台币 32.812 32.908 +0.29 -3.33 31.718

韩元 1173.80 1163.80 -0.85 -6.35 1099.30

泰铢 36.02 35.94 -0.22 -8.66 32.90

菲律宾披索 47.23 47.05 -0.38 -5.31 44.72

印尼卢比 13730.00 13660.00 -0.51 -9.83 12380.00

印度卢比 66.18 66.10 -0.12 -4.76 63.03

马币 4.3880 4.3700 -0.41 -20.32 3.4965

人民币 6.3774 6.3740 -0.05 -2.72 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/杜明霞/李婷仪 审校 张涛/郑茵/王兴亚/张若琪)

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