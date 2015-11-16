新兴汇市：巴黎恐怖袭击及低迷数据打击亚币，人民币亦走软

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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韩元 1173.80 1163.80 -0.85 -6.35 1099.30
泰铢 36.02 35.94 -0.22 -8.66 32.90
菲律宾披索 47.23 47.05 -0.38 -5.31 44.72
印尼卢比 13730.00 13660.00 -0.51 -9.83 12380.00
印度卢比 66.18 66.10 -0.12 -4.76 63.03
马币 4.3880 4.3700 -0.41 -20.32 3.4965
人民币 6.3774 6.3740 -0.05 -2.72 6.2040
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全部现汇报价 (编译 李春喜/杜明霞/李婷仪 审校 张涛/郑茵/王兴亚/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”